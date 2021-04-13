Переход К 108x9-57x5-09Г2С ТУ 3647-095-00148139-2000

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Переход К 108x9-57x5-09Г2С ТУ 3647-095-00148139-2000- Фитинги для труб стальные, кроме литых