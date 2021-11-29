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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Переход П К 159x8-108x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Переход П К 159x8-108x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Переход П К 159x8-108x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    21
    Переход П К 159x8-108x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001

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    Цена
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    • ЗАО "ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11270,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13525
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Переход ПК-159х8-108х6-09Г2С
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
      Подробнее
      13525c НДС
    • ООО "МАШИНС55"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6970
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8364
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Переход ПКБ 159х8-108х6 09Г2С ТУ 1468-001-80998892-2009
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      8364c НДС
    • ООО "НГМ-ХОЛДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6000
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      6000c НДС
    • ООО "ТПК "Нева"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4171,14
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5005,37
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5005,37c НДС
    • ЗАО "ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2605
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3126
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      3126c НДС
    • ООО "ТПК "ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"
      Все товары
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      2374
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2848,8
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      2848,8c НДС
    • ООО "РИКАС"
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      Цена без НДС, руб.
      2000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2400
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2400c НДС
    • ООО "АРМАДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1979
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2374,8
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2374,8c НДС
    • ООО "ФСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1431,90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1718,29
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      Подробнее
      1718,29c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1380
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1656
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
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      Цена без НДС, руб.
      1363,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1636,2
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1636,2c НДС
    • ООО ТД "МЕТАЛЛУРГ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1330,55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1596,67
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1596,67c НДС
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1320
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1584
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1584c НДС
    • ЗАО "ЗАВОД СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      Характеристики
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      1
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      1500c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
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      Цена без НДС, руб.
      1223
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1467,6
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1467,6c НДС
    • ООО "СМС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1185
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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    • ООО ТПК "ВЕРШИНА"
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      1087
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      870
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      20.0
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      1044
      Спецификация
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      870
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      1044
      Спецификация
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1013,14
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "ДЕЛЬТА"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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    • ООО "МИЖЕН"
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    • ООО "САМУР"
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      788
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      0.0
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      788
      Спецификация
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      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Воронежская область, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Вологодская область, Республика Коми, Ленинградская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Томская область
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      Спецификация
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      Спецификация
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    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
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    • ООО "УЗТПА"
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    • ООО СК "ПРОМСТРОЙ НН"
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    • ООО "ПКФ "СИБМЕТАЛЛ - ОМСК"
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    • ООО "ЗДТ "РЕКОМ"
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    • ООО "ПКФ ЗЛАТНЕФТЕПРОМ"
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    • ООО "Велес"
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    • ООО "МПС"
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    • ООО "ТД "УРАЛСПЕЦСНАБ"
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    • ООО "Стамер"
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    • ООО "СЕРЕБРЯНЫЙ МИР 2000"
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    • ООО "ПРОМКОМПЛЕКТХОЛДИНГ"
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    • ООО "ТРУБОПРОВОДКОМПЛЕКТ"
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    • ООО ПК "ХИММКОМПЛЕКТ"
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    • ООО "ИТК "СОЮЗ"
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    • ООО "МТКОМ"
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      Спецификация
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    • ООО "ПРОДЭЛ"
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    • ООО "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА"
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    • ООО "АРМГАЗИНВЕСТ"
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    • ООО "ОГОНЁК ОПТ"
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    • ООО "ЗУМ"
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    • ООО ТПК "АТЛАНТГРУПП"
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    • ООО "СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ"
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    • Индивидуальный предприниматель "Ледяев Василий Валерьевич"
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    • ЗАО "Склады элементов трубопроводов"
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    • ООО "НИГМАШ-СЕРВИС"
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