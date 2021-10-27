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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Железо-1 Ольвекс для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 50МЛ №1 024.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03025 ТУ 9398-012-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000629 104980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Железо-1 Ольвекс для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 50МЛ №1 024.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03025 ТУ 9398-012-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000629 104980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Железо-1 Ольвекс для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 50МЛ №1 024.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03025 ТУ 9398-012-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000629 104980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    21
    Набор реагентов Железо-1 Ольвекс для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 50МЛ №1 024.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03025 ТУ 9398-012-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000629 104980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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