Набор реагентов Железо-1 Ольвекс для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 50МЛ №1 024.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03025 ТУ 9398-012-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000629 104980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Железо-1 Ольвекс для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 50 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 50МЛ №1 024.001 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03025 ТУ 9398-012-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000629 104980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические