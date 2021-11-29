Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Переход П К 159x8-89x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Переход П К 159x8-89x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Переход П К 159x8-89x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    11
    Переход П К 159x8-89x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 720
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЭКОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21600
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21600c НДС
    • ООО "СМТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6165,13
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7398,16
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7398,16c НДС
    • ООО "ГАЗЭНЕРГОСТРОЙХОЛДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6540
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6540c НДС
    • ООО "ПРОМИНВЕСТ НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2741,88
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3290,26
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3290,26c НДС
    • ООО "НГМ-ХОЛДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2491,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2990
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2990c НДС
    • ООО "ТПК "ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2367
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2840,4
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2840,4c НДС
    • ООО "СЗС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1495,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1794,91
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1794,91c НДС
    • ООО ТД "ПРОМСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1380
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1656
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      1656c НДС
    • ЗАО "ЗАВОД СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1260
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1512
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1512c НДС
    • ООО "АРМЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1380
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1380c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1200c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      965,49
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1158,6
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      D=159мм, T=8мм, D1=89мм, T1=6мм,
      Минимальная партия
      3000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1158,6c НДС
    • ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      877
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1052,4
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1052,4c НДС
    • ООО ТК "АФИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      831,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      997,99
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      997,99c НДС
    • ООО "ДЕЛЬТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      960
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      960c НДС
    • ООО "ФСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      720
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      720c НДС
    • ООО "АНРИЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,19
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,43
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,43c НДС
    • ООО "РЕГЕНЕРАЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АНГКОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • Индивидуальный предприниматель "Ледяев Василий Валерьевич"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ЗАО "Склады элементов трубопроводов"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МЕТАЛЛСНАБКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОММЕТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПКФ ЗЛАТНЕФТЕПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ООН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Стамер"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТРУБОПРОВОДКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ПК "ХИММКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АРМГАЗИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Велес"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ЗАО "АВИАТАР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Днище 325x10-09Г2С ГОСТ 6533-78 KCU не менее 30ДЖ/СМ2 при t-60°C
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    от 28800
    В корзину
    Переход П К 108x6-89x6-09Г2С ГОСТ 17378-2001
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    от 348
    В корзину
    Отвод П 90°-57x4-09Г2С ГОСТ 17375-2001
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    от 150
    В корзину
    Заглушка 159x6-09Г2С ГОСТ 17379-2001
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    от 360
    В корзину
    Переход П К 57x5-25x3-09Г2С ГОСТ 17378-2001
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    от 202,8
    В корзину
    Тройник П 159x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    от 1462,2
    В корзину
    Отвод П 90°-89x9-09Г2С ГОСТ 17375-2001
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    от 1450,8
    В корзину
    Закладная конструкция ЗК51246464-015-27-2014 16-200Л (ЗАРДП 015.160.40.Р) для отборного устройства давления с клапаном под приварку для подключения импульсной линии Ст20 СТО 51246464-015-2014
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    от 2900
    В корзину
    Отвод П 90°-76x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    от 342,65
    В корзину
    Днище Д I 325x14-К48-16(21.28)-Н ТУ 1469-018-01395041-2015
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    Не указана
    В корзину
    Заглушка 273ММ синий полимерный пластик Россия ТУ 22.29.29-001-45910596-2019
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    Не указана
    В корзину
    Переход П К 1 48.3x3.6-26.9x3.2-09Г2С ГОСТ 17378-2001
    Фитинги для труб стальные, кроме литых
    Не указана
    В корзину
    Позвонить