Набор реагентов Адреналин с растворителем д/опред. Адреналин-агрегации тромбоцитов с растворителем, для применения in vitro 1000 определений 31 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13830 ТУ 9398-034-42349142-2012 18 месяцев 1022201765178 154170 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия №1

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