Набор реагентов Varicella-zoster virus для определения ДНК вируса ветряной оспы методом ПЦР 48 опр. R1-P206-21/4 РЗН 2013/1258 от 22.11.2016 ТУ 9398-063-46482062-2012 1065043016521 137960 2а ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Varicella-zoster virus для определения ДНК вируса ветряной оспы методом ПЦР 48 опр. R1-P206-21/4 РЗН 2013/1258 от 22.11.2016 ТУ 9398-063-46482062-2012 1065043016521 137960 2а ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия- Реагенты диагностические