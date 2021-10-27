Набор реагентов ВектоВЭБ-EA-IgG для выявления иммуноглобулинов класса G к ранним антигенам ЕА вируса Эпштейна-Барр 12х8 определений - планшет разборный, готовый для использования - 1 шт., - положительный контрольный образец (К+), инактивированный, готовый для использования - 1 флакон, - отрицательный контрольный образец (К-), инактивированный, готовый для использования - 1 флакон, - конъюгат, готовый для использования - 1 флакон, - 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×,25) - 2 флакона, - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) - 1 флакон, - раствор для разведения сывороток (РРС) - 1 флакон, - раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования - 1 флакон, - стоп-реагент, готовый для использования - 1 флакон D-2172 РЗН 2013/1274 от 29.10.2013 ТУ 9398-386-23548172-2012 1025404347550 153270 2б АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоВЭБ-EA-IgG для выявления иммуноглобулинов класса G к ранним антигенам ЕА вируса Эпштейна-Барр 12х8 определений - планшет разборный, готовый для использования - 1 шт., - положительный контрольный образец (К+), инактивированный, готовый для использования - 1 флакон, - отрицательный контрольный образец (К-), инактивированный, готовый для использования - 1 флакон, - конъюгат, готовый для использования - 1 флакон, - 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×,25) - 2 флакона, - раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) - 1 флакон, - раствор для разведения сывороток (РРС) - 1 флакон, - раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования - 1 флакон, - стоп-реагент, готовый для использования - 1 флакон D-2172 РЗН 2013/1274 от 29.10.2013 ТУ 9398-386-23548172-2012 1025404347550 153270 2б АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические