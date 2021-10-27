Набор реагентов для цитологических исследований BD PrepStain для гинекологических образцов 480 опр. 491311 РЗН 2013/1239 от 04.12.2015 330800 2а ТриПат Имэджинг Инк США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для цитологических исследований BD PrepStain для гинекологических образцов 480 опр. 491311 РЗН 2013/1239 от 04.12.2015 330800 2а ТриПат Имэджинг Инк США- Реагенты диагностические