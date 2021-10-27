Набор реагентов ХромоТех-Антитромбин д/коагулолометра АК д/опред. антитромбина, для применения in vitro 250 опр. 1. Хромогенный субстрат (лиофильно высушенный), на 5 мл - 3 фл. 2. Тромбин (лиофильно высушенный) – 3 фл. 3. Плазма-калибратор (лиофильно высушенная), на 1 мл - 3 фл. 4. Растворитель для тромбина, 10 мл - 3 фл. 733 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2016/4663 ТУ 9398-059-42349142-2015 18 месяцев 1022201765178 283680 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия №1
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ХромоТех-Антитромбин д/коагулолометра АК д/опред. антитромбина, для применения in vitro 250 опр. 1. Хромогенный субстрат (лиофильно высушенный), на 5 мл - 3 фл. 2. Тромбин (лиофильно высушенный) – 3 фл. 3. Плазма-калибратор (лиофильно высушенная), на 1 мл - 3 фл. 4. Растворитель для тромбина, 10 мл - 3 фл. 733 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2016/4663 ТУ 9398-059-42349142-2015 18 месяцев 1022201765178 283680 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия №1- Реагенты диагностические
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
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