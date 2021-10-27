Набор реагентов ВектоВЭБ-NА-IgG для определения IgG к Cor-АГ вируса Эпштейна-Барр 12х8 определений D-2170 РЗН 2013/1273 от 29.10.2013 ТУ 9398-387-23548172-2012 1025404347550 153560 2б АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоВЭБ-NА-IgG для определения IgG к Cor-АГ вируса Эпштейна-Барр 12х8 определений D-2170 РЗН 2013/1273 от 29.10.2013 ТУ 9398-387-23548172-2012 1025404347550 153560 2б АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические