Набор реагентов Фибринолиз-тест для определения фибринолиза в крови, для применения in vitro 400 опр. 1. Суспензия каолина (концентрированная 10:1, 50 мг/мл), 10 мл - 1 фл. 2. Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), 10 мл - 1 фл. 3. Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10 мл - 1 фл. 4. Уксусная кислота (10 % раствор), 10 мл - 1 фл. 40МЛ 009 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13637 от 29.06.2012 ТУ 9398-028-42349142-2012 18 месяцев 1022201765178 197290 ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Фибринолиз-тест для определения фибринолиза в крови, для применения in vitro 400 опр. 1. Суспензия каолина (концентрированная 10:1, 50 мг/мл), 10 мл - 1 фл. 2. Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), 10 мл - 1 фл. 3. Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 10 мл - 1 фл. 4. Уксусная кислота (10 % раствор), 10 мл - 1 фл. 40МЛ 009 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13637 от 29.06.2012 ТУ 9398-028-42349142-2012 18 месяцев 1022201765178 197290 ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия- Реагенты диагностические