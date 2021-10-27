Набор реагентов Креатинин-Д-Ольвекс для определения концентрации креатинина. Исследуемый материал: сыворотка крови, моча, для применения in vitro 200 определений 004.002 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/11682 ТУ 9398-034-44276594-2006 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000397 284650 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: Яффе, с депротеинизацией, по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Креатинин-Д-Ольвекс для определения концентрации креатинина. Исследуемый материал: сыворотка крови, моча, для применения in vitro 200 определений 004.002 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/11682 ТУ 9398-034-44276594-2006 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000397 284650 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: Яффе, с депротеинизацией, по конечной точке- Реагенты диагностические