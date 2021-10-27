Набор реагентов Среда Sub-X Mounting Medium для проведения пробоподготовки и in vitro диагностического окрашивания образцов биологических материалов в медицинских целях 473МЛ 3801741E РЗН 2013/1170 от 28.04.2017 130960 1 Лейка Биосистемс Ричмонд Инк США заключающая безводная

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Среда Sub-X Mounting Medium для проведения пробоподготовки и in vitro диагностического окрашивания образцов биологических материалов в медицинских целях 473МЛ 3801741E РЗН 2013/1170 от 28.04.2017 130960 1 Лейка Биосистемс Ричмонд Инк США заключающая безводная- Реагенты диагностические