Набор реагентов для анализа кала на яйца гельминтов методом Като 500 опр. Реактив Като - 1 флакон (50 мл.) Целлофановые покровные пластинки - 500 шт. Пробка из силиконовой резины - 1 шт. 1шт 38.08 ФСР 2012/13937 ТУ 9398-099-70423725-2012 139290 2а ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для анализа кала на яйца гельминтов методом Като 500 опр. Реактив Като - 1 флакон (50 мл.) Целлофановые покровные пластинки - 500 шт. Пробка из силиконовой резины - 1 шт. 1шт 38.08 ФСР 2012/13937 ТУ 9398-099-70423725-2012 139290 2а ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия- Реагенты диагностические