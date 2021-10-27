Набор реагентов ИМПАКТ Фотоглюкоза для определения глюкозы в крови 100 определений Таблетированная ферментная смесь, Таблетированная буферно-субстратная смесь, Таблетированная антикоагуляционная смесь, Калибратор (раствор глюкозы 10 ммоль/л) фл. №1 20 мин +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 42-2-63-92 18 месяцев 21.20.23.110-00000204 248780 Импакт ООО Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ИМПАКТ Фотоглюкоза для определения глюкозы в крови 100 определений Таблетированная ферментная смесь, Таблетированная буферно-субстратная смесь, Таблетированная антикоагуляционная смесь, Калибратор (раствор глюкозы 10 ммоль/л) фл. №1 20 мин +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 42-2-63-92 18 месяцев 21.20.23.110-00000204 248780 Импакт ООО Россия- Реагенты диагностические