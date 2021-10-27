Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Кефалин д/гематологических исследований, для применения in vitro 250-500 опр. 30Г 20 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13374 ТУ 9398-024-42349142-2011 24 месяца 1022201765178 301400 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия №1
Набор реагентов Кефалин д/гематологических исследований, для применения in vitro 250-500 опр. 30Г 20 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13374 ТУ 9398-024-42349142-2011 24 месяца 1022201765178 301400 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия №1
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Кефалин д/гематологических исследований, для применения in vitro 250-500 опр. 30Г 20 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13374 ТУ 9398-024-42349142-2011 24 месяца 1022201765178 301400 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия №1- Реагенты диагностические