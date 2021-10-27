Набор реагентов Цитрат натрия 3,8% для стабилизации крови при исследовании гемостаза, для применения in vitro на 50МЛ 028 +18+25ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/14142 от 03.12.2012 ТУ 9398-042-42349142-2012 36 месяцев 1022201765178 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Цитрат натрия 3,8% для стабилизации крови при исследовании гемостаза, для применения in vitro на 50МЛ 028 +18+25ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/14142 от 03.12.2012 ТУ 9398-042-42349142-2012 36 месяцев 1022201765178 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия- Реагенты диагностические