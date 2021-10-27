Набор реагентов Ристомицин для определения ристомицин-агрегации тромбоцитов, для применения in vitro 10 опр. 1. Ристомицин (лиофильно высушенный), 7,5 мг - 1 фл. 2. Растворитель для ристомицина, 1 мл - 1 фл. 197 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13828 ТУ 9398-032-42349142-2012 18 месяцев 1022201765178 154170 ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Ристомицин для определения ристомицин-агрегации тромбоцитов, для применения in vitro 10 опр. 1. Ристомицин (лиофильно высушенный), 7,5 мг - 1 фл. 2. Растворитель для ристомицина, 1 мл - 1 фл. 197 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13828 ТУ 9398-032-42349142-2012 18 месяцев 1022201765178 154170 ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия- Реагенты диагностические