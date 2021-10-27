Набор реагентов для окраски мазков по Граму 100 определений Бумага окрашена генцианвиолетом (100 шт) Раствор Люголя - 2х50 мл Раствор сафранина – 2х50 мл 51.01 ФСР 2008/03335 ТУ 9389-083-70423725-2007 1035007106958 107820 1 ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов для окраски мазков по Граму 100 определений Бумага окрашена генцианвиолетом (100 шт) Раствор Люголя - 2х50 мл Раствор сафранина – 2х50 мл 51.01 ФСР 2008/03335 ТУ 9389-083-70423725-2007 1035007106958 107820 1 ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия- Реагенты диагностические