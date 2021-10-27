Набор реагентов Клиника-Мокрота д/клинич. анализа мокроты 100 определений Кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) (200 опр.), Альвеолярные макрофаги с гемосидерином (реакция на берлинскую лазурь) (100 опр.), Клетки злокачественных новообразований (300 опр.) 1ШТ 38.05 ФСР 2008/02613 ТУ 9398-078-70423725-2007 1035007106958 ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия Компл. №1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Клиника-Мокрота д/клинич. анализа мокроты 100 определений Кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) (200 опр.), Альвеолярные макрофаги с гемосидерином (реакция на берлинскую лазурь) (100 опр.), Клетки злокачественных новообразований (300 опр.) 1ШТ 38.05 ФСР 2008/02613 ТУ 9398-078-70423725-2007 1035007106958 ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия Компл. №1- Реагенты диагностические