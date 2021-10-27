Набор реагентов Хлорид кальция раствор 5,54%, концетрат 20:1 при определении каолинового времени свертывания, активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени (АПТВ/АЧТВ) и других методиках, для применения in vitro 10МЛ 022 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2013/1149 от 09.09.2013 ТУ 9398-043-42349142-2012 24 месяца 1022201765178 202480 ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Хлорид кальция раствор 5,54%, концетрат 20:1 при определении каолинового времени свертывания, активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени (АПТВ/АЧТВ) и других методиках, для применения in vitro 10МЛ 022 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2013/1149 от 09.09.2013 ТУ 9398-043-42349142-2012 24 месяца 1022201765178 202480 ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия- Реагенты диагностические