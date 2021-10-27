Набор реагентов Кровь баранья дефибринированная для питательных сред, стерильная 100МЛ ФСР 2008/03081 от 30.07.2008 ТУ 9389-073-70423725-2007 1035007106958 336290 1 ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Кровь баранья дефибринированная для питательных сред, стерильная 100МЛ ФСР 2008/03081 от 30.07.2008 ТУ 9389-073-70423725-2007 1035007106958 336290 1 ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия- Реагенты диагностические