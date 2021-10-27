Набор реагентов Кровь баранья консервированная для РСК для определения антител к возбудителю сифилиса 5x10МЛ 03.12 ФСР 2011/12209 ТУ 9398-044-70423725-2011 1035007106958 336290 1 ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Кровь баранья консервированная для РСК для определения антител к возбудителю сифилиса 5x10МЛ 03.12 ФСР 2011/12209 ТУ 9398-044-70423725-2011 1035007106958 336290 1 ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия- Реагенты диагностические