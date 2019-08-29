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    Главная / Торговый портал / Оборудование для взвешивания и дозировки прочее / Дозатор пипеточный автоматический механический 0-1000МКЛ Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. Система сбрасывателя наконечника.
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дозатор пипеточный автоматический механический 0-1000МКЛ Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. Система сбрасывателя наконечника.

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дозатор пипеточный автоматический механический 0-1000МКЛ Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. Система сбрасывателя наконечника.- Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
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    Дозатор пипеточный автоматический механический 0-1000МКЛ Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. Система сбрасывателя наконечника.

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    • ООО "ВЕКТОН-ЮГ"
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      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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    • АО "ХРС"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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