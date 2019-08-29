Дозатор пипеточный автоматический механический 0-1000МКЛ Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. Система сбрасывателя наконечника.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дозатор пипеточный автоматический механический 0-1000МКЛ Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах. Цветная кодировка для быстрого определения объема. Система сбрасывателя наконечника.- Оборудование для взвешивания и дозировки прочее