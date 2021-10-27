Набор реагентов АДФ д/опред. АДФ-агрегации тромбоцитов, для применения in vitro 1000 определений 1. АДФ (лиофильно высушенный), 2 мг - 2 фл. 2. Растворитель для АДФ, 2,5 мл - 2 фл. 30 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13829 ТУ 9398-031-42349142-2012 18 месяцев 1022201765178 154170 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия №1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АДФ д/опред. АДФ-агрегации тромбоцитов, для применения in vitro 1000 определений 1. АДФ (лиофильно высушенный), 2 мг - 2 фл. 2. Растворитель для АДФ, 2,5 мл - 2 фл. 30 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13829 ТУ 9398-031-42349142-2012 18 месяцев 1022201765178 154170 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия №1- Реагенты диагностические