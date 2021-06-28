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    Главная / Торговый портал / Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки / Тиски станочные 250ММ 7200-3218
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тиски станочные 250ММ 7200-3218

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тиски станочные 250ММ 7200-3218- Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
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    Тиски станочные 250ММ 7200-3218

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    Цена
    от 12462
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    Поставщики
    • ООО "НПП "МОНОТЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21800
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      21800c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21600
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21600c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10385
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12462
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12462c НДС
    • ООО
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство инструмента
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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