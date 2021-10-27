Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Тромбин человека 500 NIH для исследования системы гемостаза (Тромбин), для применения in vitro 017 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС 24 месяца 1022201765178 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия №1
Набор реагентов Тромбин человека 500 NIH для исследования системы гемостаза (Тромбин), для применения in vitro 017 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС 24 месяца 1022201765178 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия №1
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Тромбин человека 500 NIH для исследования системы гемостаза (Тромбин), для применения in vitro 017 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС 24 месяца 1022201765178 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия №1- Реагенты диагностические