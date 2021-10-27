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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов ВектоВЭБ-VCA-IgМстрип для определения иммуноглобина класса М 12х8 определений 1. Планшет разборный 1ШТ. 2. Положительный контрольный образец (К+) 1 флакон 1.5МЛ 3. Отрицательный контрольный образец (К-) 1 флакон 3.0МЛ 4. Конъюгат моноклональных антител к IgM человека с пероксидазой хрена 1 флакон 13МЛ 5. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) - 1 флакон 10МЛ 6. Раствор для разведения сывороток (РРС) 1 флакон 12МЛ 7. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 2 флакона по 28МЛ. 8. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) 1 флакон 13МЛ 9. Стоп-реагент 1 флакон 12МЛ) D-2176 РЗН 2013/1279 от 25.03.2017 ТУ 9398-388-23548172-2012 153300 2б АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
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    Набор реагентов ВектоВЭБ-VCA-IgМстрип для определения иммуноглобина класса М 12х8 определений 1. Планшет разборный 1ШТ. 2. Положительный контрольный образец (К+) 1 флакон 1.5МЛ 3. Отрицательный контрольный образец (К-) 1 флакон 3.0МЛ 4. Конъюгат моноклональных антител к IgM человека с пероксидазой хрена 1 флакон 13МЛ 5. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) - 1 флакон 10МЛ 6. Раствор для разведения сывороток (РРС) 1 флакон 12МЛ 7. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 2 флакона по 28МЛ. 8. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) 1 флакон 13МЛ 9. Стоп-реагент 1 флакон 12МЛ) D-2176 РЗН 2013/1279 от 25.03.2017 ТУ 9398-388-23548172-2012 153300 2б АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоВЭБ-VCA-IgМстрип для определения иммуноглобина класса М 12х8 определений 1. Планшет разборный 1ШТ. 2. Положительный контрольный образец (К+) 1 флакон 1.5МЛ 3. Отрицательный контрольный образец (К-) 1 флакон 3.0МЛ 4. Конъюгат моноклональных антител к IgM человека с пероксидазой хрена 1 флакон 13МЛ 5. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) - 1 флакон 10МЛ 6. Раствор для разведения сывороток (РРС) 1 флакон 12МЛ 7. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 2 флакона по 28МЛ. 8. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) 1 флакон 13МЛ 9. Стоп-реагент 1 флакон 12МЛ) D-2176 РЗН 2013/1279 от 25.03.2017 ТУ 9398-388-23548172-2012 153300 2б АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
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    Набор реагентов ВектоВЭБ-VCA-IgМстрип для определения иммуноглобина класса М 12х8 определений 1. Планшет разборный 1ШТ. 2. Положительный контрольный образец (К+) 1 флакон 1.5МЛ 3. Отрицательный контрольный образец (К-) 1 флакон 3.0МЛ 4. Конъюгат моноклональных антител к IgM человека с пероксидазой хрена 1 флакон 13МЛ 5. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) - 1 флакон 10МЛ 6. Раствор для разведения сывороток (РРС) 1 флакон 12МЛ 7. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) - 2 флакона по 28МЛ. 8. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ) 1 флакон 13МЛ 9. Стоп-реагент 1 флакон 12МЛ) D-2176 РЗН 2013/1279 от 25.03.2017 ТУ 9398-388-23548172-2012 153300 2б АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

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