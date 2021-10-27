Набор реагентов АСЛ(О)–Иммунотурбидиметрический для определения концентрации антистрептолизина О (АСЛО) 61МЛ ТУ 9398-035-48813770-2015 20402 ФСР 2011/09944 от 29.01.2016 ТУ 9398-035-48813770-2015 1025007770941 171310 АО "ДИАКОН-ДС" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АСЛ(О)–Иммунотурбидиметрический для определения концентрации антистрептолизина О (АСЛО) 61МЛ ТУ 9398-035-48813770-2015 20402 ФСР 2011/09944 от 29.01.2016 ТУ 9398-035-48813770-2015 1025007770941 171310 АО "ДИАКОН-ДС" Россия- Реагенты диагностические