Набор реагентов АСЛ(О)-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ для определения концентрации антистрептолизина О 33МЛ Р1 1 × 25 мл Р2 1 × 3,0 мл Р3 1 × 5,0 мл К 1 × 0,25 мл 20401 ФСР 2011/09944 от 29.01.2016 ТУ 9398-035-48813770-2015 1025007770941 171310 АО "ДИАКОН-ДС" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АСЛ(О)-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ для определения концентрации антистрептолизина О 33МЛ Р1 1 × 25 мл Р2 1 × 3,0 мл Р3 1 × 5,0 мл К 1 × 0,25 мл 20401 ФСР 2011/09944 от 29.01.2016 ТУ 9398-035-48813770-2015 1025007770941 171310 АО "ДИАКОН-ДС" Россия- Реагенты диагностические