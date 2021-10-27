Набор реагентов Мочевая кислота-02-Витал для определения концентрации мочевой кислоты энзиматическим колориметрическим методом без депротеинизации реагент 1 - 2 фл. (по 50 мл); реагент 2 - 2 фл.; калибратор - 1 фл. (1,5 мл) В 12.02 5-10 мин 2-8 град.СГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/10594 ТУ 9398-003-52145831-2004 18 месяцев 1107847370465 100290 АО "ВИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мочевая кислота-02-Витал для определения концентрации мочевой кислоты энзиматическим колориметрическим методом без депротеинизации реагент 1 - 2 фл. (по 50 мл); реагент 2 - 2 фл.; калибратор - 1 фл. (1,5 мл) В 12.02 5-10 мин 2-8 град.СГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/10594 ТУ 9398-003-52145831-2004 18 месяцев 1107847370465 100290 АО "ВИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" Россия- Реагенты диагностические