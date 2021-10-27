Набор реагентов Цоликлон анти-А 10МЛ, №10 для определения групп крови 10 опр. ФСР 2008/04007 от 31.12.2008 У 9398-001-27575295-2004 1037739232398 263770 ООО "Гематолог" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Цоликлон анти-А 10МЛ, №10 для определения групп крови 10 опр. ФСР 2008/04007 от 31.12.2008 У 9398-001-27575295-2004 1037739232398 263770 ООО "Гематолог" Россия- Реагенты диагностические