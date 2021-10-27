Набор реагентов Мочевая кислота-Ново жидкая форма (Сапфир 400-36) для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче (ферментативный колориметрический метод) Сапфир 400-36 реагент: 4 флакона (по 40 мл). 160МЛ B-7639 РЗН 2017/6071 от 19.02.2018 ТУ 9398-611-23548172-2016 1025404347550 100330 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мочевая кислота-Ново жидкая форма (Сапфир 400-36) для определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче (ферментативный колориметрический метод) Сапфир 400-36 реагент: 4 флакона (по 40 мл). 160МЛ B-7639 РЗН 2017/6071 от 19.02.2018 ТУ 9398-611-23548172-2016 1025404347550 100330 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические