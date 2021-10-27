Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов ВИЧ-1 р24-антиген-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия антигена р24 ВИЧ-1 12х8 определений 96МЛ D-0134 ФСР 2009/06044 ТУ 9398-178-23548172-2009 1025404347550 101210 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
Набор реагентов ВИЧ-1 р24-антиген-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия антигена р24 ВИЧ-1 12х8 определений 96МЛ D-0134 ФСР 2009/06044 ТУ 9398-178-23548172-2009 1025404347550 101210 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВИЧ-1 р24-антиген-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия антигена р24 ВИЧ-1 12х8 определений 96МЛ D-0134 ФСР 2009/06044 ТУ 9398-178-23548172-2009 1025404347550 101210 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
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