Набор реагентов Мочевая кислота-Ново жидкая форма (200) для анализатора биохимического для определения мочевой кислоты реагент: 2 флакона (по 100 мл); - калибратор: 1 флакон (2,0 мл) 200МЛ В-8098 РЗН 2017/6071 от 19.02.2018 ТУ 9398-611-23548172-2016 1025404347550 100290 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мочевая кислота-Ново жидкая форма (200) для анализатора биохимического для определения мочевой кислоты реагент: 2 флакона (по 100 мл); - калибратор: 1 флакон (2,0 мл) 200МЛ В-8098 РЗН 2017/6071 от 19.02.2018 ТУ 9398-611-23548172-2016 1025404347550 100290 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические