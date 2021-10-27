Набор реагентов ПСА свободный-ИФА-БЕСТ д/опред. ПСА свободного в крови 96 определений планшет разборный, готовый для использования - 1 шт.; - калибровочные образцы, готовые для использования - 6 флаконов; - контрольный образец, готовый для использования - 1 флакон; - конъюгат, готовый для использования - 1 флакон; - раствор для разведения сывороток - 1 флакон; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином - 1 флакон; - раствор тетраметилбензидина плюс, готовый для использования - 1 флакон; - стоп-реагент, готовый для использования - 1 флакон Т-8460 0,05 нг/мл РЗН 2016/3735 ТУ 9398-189-23548172-2014 100140 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ПСА свободный-ИФА-БЕСТ д/опред. ПСА свободного в крови 96 определений планшет разборный, готовый для использования - 1 шт.; - калибровочные образцы, готовые для использования - 6 флаконов; - контрольный образец, готовый для использования - 1 флакон; - конъюгат, готовый для использования - 1 флакон; - раствор для разведения сывороток - 1 флакон; - концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином - 1 флакон; - раствор тетраметилбензидина плюс, готовый для использования - 1 флакон; - стоп-реагент, готовый для использования - 1 флакон Т-8460 0,05 нг/мл РЗН 2016/3735 ТУ 9398-189-23548172-2014 100140 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические