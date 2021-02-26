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    Главная / Торговый портал / Электрочайники / Электрочайник Polaris PWK 1713C 2200ВТ 1.7ЛИТР(ДМ³) закрытая спираль пластик белый 160х210х220ММ 738339
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    Электрочайник Polaris PWK 1713C 2200ВТ 1.7ЛИТР(ДМ³) закрытая спираль пластик белый 160х210х220ММ 738339

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электрочайник Polaris PWK 1713C 2200ВТ 1.7ЛИТР(ДМ³) закрытая спираль пластик белый 160х210х220ММ 738339- Электрочайники
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    Электрочайник Polaris PWK 1713C 2200ВТ 1.7ЛИТР(ДМ³) закрытая спираль пластик белый 160х210х220ММ 738339

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    Цена
    от 1760
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1466,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1760
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Polaris Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Фильтр от накипи: да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.75 метр Цвет корпуса: белый Материал корпуса: пластик Подсветка: Нет Автоотключение при закипании: Да Звуковой сигнал при закипании: Нет Блокировка крышки: Нет Индикация уровня воды: Да Материал фильтра: пластик Отсек для сетевого шнура: Да Вращение на 360 гр: Да Вес: 0.75 кг Размер (ШхГхВ): 160x210x220 мм Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      1760c НДС
      Цена актуальна до

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