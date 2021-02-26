Цена без НДС, руб.
1466,66
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Polaris
Объем: 1.7 литр
Терморегулятор: Нет
Мощность: 2200 вт
Комус-Гид: безопасный
Тип нагревательного элемента: закрытая спираль
Фильтр от накипи: да
Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек)
Отключение при отсутствии воды: Да
Длина шнура: 0.75 метр
Цвет корпуса: белый
Материал корпуса: пластик
Подсветка: Нет
Автоотключение при закипании: Да
Звуковой сигнал при закипании: Нет
Блокировка крышки: Нет
Индикация уровня воды: Да
Материал фильтра: пластик
Отсек для сетевого шнура: Да
Вращение на 360 гр: Да
Вес: 0.75 кг
Размер (ШхГхВ): 160x210x220 мм
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Китай
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край