Характеристики

Торговая марка: Polaris Объем: 1.7 литр Терморегулятор: Нет Мощность: 2200 вт Комус-Гид: безопасный Тип нагревательного элемента: закрытая спираль Фильтр от накипи: да Совет по объему: от 1 до 2.5 л (идеален для 3-5 человек) Отключение при отсутствии воды: Да Длина шнура: 0.75 метр Цвет корпуса: белый Материал корпуса: пластик Подсветка: Нет Автоотключение при закипании: Да Звуковой сигнал при закипании: Нет Блокировка крышки: Нет Индикация уровня воды: Да Материал фильтра: пластик Отсек для сетевого шнура: Да Вращение на 360 гр: Да Вес: 0.75 кг Размер (ШхГхВ): 160x210x220 мм Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай