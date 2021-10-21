Характеристики

Торговая марка: Midea Объем полезный: 20 литр Мощность микроволн: 700 вт Тип управления: механическое Внутреннее покрытие: металлическое Гриль: Нет Конвекция: Нет Автоматическая разморозка: Нет Автоприготовление: Нет Автоматический разогрев: Нет Блокировка от детей: Нет Автоматическое поддержание температуры: Нет Дисплей: Нет Внутреннее освещение: Да Встроенные часы: Нет Наличие звукового сигнала: Нет Режим размораживания: Да Открывание дверцы: ручка Диаметр поддона: 255 мм Количество автоматических программ: 1 Цвет корпуса: белый Размеры (ДхШхВ): 258x439x330 мм Вес: 10.2 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Беларусь