Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Midea
Объем полезный: 20 литр
Мощность микроволн: 700 вт
Тип управления: механическое
Внутреннее покрытие: металлическое
Гриль: Нет
Конвекция: Нет
Автоматическая разморозка: Нет
Автоприготовление: Нет
Автоматический разогрев: Нет
Блокировка от детей: Нет
Автоматическое поддержание температуры: Нет
Дисплей: Нет
Внутреннее освещение: Да
Встроенные часы: Нет
Наличие звукового сигнала: Нет
Режим размораживания: Да
Открывание дверцы: ручка
Диаметр поддона: 255 мм
Количество автоматических программ: 1
Цвет корпуса: белый
Размеры (ДхШхВ): 258x439x330 мм
Вес: 10.2 кг
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения: Беларусь
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край