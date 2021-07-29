Цена без НДС, руб.
2161,23
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Торговая марка: EASY TO LEAD
Коллекция: Мебель для персонала Easy Standard
Гарантийный срок: 24 мес
Замок: Нет
Материал кромки: ПВX
Цвет покрытия: серый
Материал: ЛДСП
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Наличие в салоне: нет
Ширина: 386 мм
Глубина: 370 мм
Высота: 1229 мм
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край