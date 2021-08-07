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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами / светодинамическое панно консоль подвесная "Новогодний мотив" 24000х500ММ металлокаркас цвет свечения- голубой, мощность 120Вт
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    светодинамическое панно консоль подвесная "Новогодний мотив" 24000х500ММ металлокаркас цвет свечения- голубой, мощность 120Вт

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: светодинамическое панно консоль подвесная "Новогодний мотив" 24000х500ММ металлокаркас цвет свечения- голубой, мощность 120Вт- Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
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    светодинамическое панно консоль подвесная "Новогодний мотив" 24000х500ММ металлокаркас цвет свечения- голубой, мощность 120Вт

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