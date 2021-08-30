Бинт эластичный самофиксирующийся Peha-crepp 4Мx8СМ 3031623 Paul Hartmann AG 100ШТ
Бинты эластичные медицинские
от 48000₽
Бинт эластичный трубчатый Интекс размер №2 0.1Мx2СМ
Бинты эластичные медицинские
от 41,8₽
Бинт эластичный Meridian 3Мx10СМ две фиксирующие клипсы
Бинты эластичные медицинские
от 275₽
Бинт эластичный трубчатый размер 4,
Бинты эластичные медицинские
Не указана
Бинт эластичный трубчатый №3
Бинты эластичные медицинские
Не указана
Бинт эластичный фиксирующий EM-Fix-Haft 20Мx6СМ ООО "Евромед"
Бинты эластичные медицинские
от 495₽
Бинт эластичный Унга 3Мx8СМ средней растяжимости
Бинты эластичные медицинские
от 275₽
Бинт эластичный трубчатый Апполо №4 027 04 ООО "Интертекстиль"
Бинты эластичные медицинские
от 14₽
Бинт эластичный 4Мx6СМ
Бинты эластичные медицинские
от 64₽
Бинт эластичный самофиксирующийся без латекса Peha-haft 4Мx4СМ белый Paul Hartmann AG
Бинты эластичные медицинские
Не указана
Бинт эластичный УНГА-СР 3Мx10СМ
Бинты эластичные медицинские
от 226₽
Бинт эластичный трубчатый размер №2 20Мx2СМ белый ООО "ТД "Апполо"
Бинты эластичные медицинские
от 9₽