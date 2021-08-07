световая фасадная конструкция "Новогодний подарок" 1400х350х1400ММ корпус сталь Комплект: модули для сборки конструкции - 1 шт., трансформатор IP65, 5V 150 Вт.- 1 шт. Контроллер - 1 шт. Комплект ЗИП., крепления к фасаду универсальное, инструкция по сборке, жесткая упаковка. 3 светодинамических программы.

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