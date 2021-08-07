световая фасадная конструкция "Новогодняя фантазия" 2250хх100х2250ММ корпус сталь комплектация модули для сборки конструкции - 4 шт. трансформатор IP65, 5V 150 Вт.- 1 шт. контроллер - 4 шт. ,комплект ЗИП., крепления к фасаду: универсальное, инструкция по сборке. 3 светодинамических программы.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: световая фасадная конструкция "Новогодняя фантазия" 2250хх100х2250ММ корпус сталь комплектация модули для сборки конструкции - 4 шт. трансформатор IP65, 5V 150 Вт.- 1 шт. контроллер - 4 шт. ,комплект ЗИП., крепления к фасаду: универсальное, инструкция по сборке. 3 светодинамических программы.- Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами