Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Прожектор STM 76 200 HL галогеновая лампа R7s 230В IP67
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прожектор STM 76 200 HL галогеновая лампа R7s 230В IP67

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прожектор STM 76 200 HL галогеновая лампа R7s 230В IP67- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    26
    Прожектор STM 76 200 HL галогеновая лампа R7s 230В IP67

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 30256
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "МС "НГ-КОМПЛЕКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      26979,21
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      31835,47
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      230/50 IP67 R7s
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      31835,47c НДС
    • ООО "Меридиан СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25640,67
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      30256
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Сахалинская область
      Подробнее
      30256c НДС

    Похожие товары

    Гирлянда светодиодная 100ШТ 10М 230В разноцветная с контроллером, артикул: 07-606
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    Не указана
    В корзину
    Гирлянда шнур светодиодный дюралайт LED Космос КОС-DL-2W13-W 3600ШТ белый 10М 2.4ВТ 220В IP54, подходит для использования вне помещений
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 11230
    В корзину
    Гирлянда нить LED 600ШТ белый w.01.6B.600+24v IP54 60М 24В ПВХ flash-w, 2ММ, соединяется
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    Не указана
    В корзину
    Гирлянда дюралайт LED Эконом 1М/24ШТ белый 121-255-4 100М 2ВТ эффект мерцания
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    Не указана
    В корзину
    Электрогирлянда елочная светодиодная ЕлкиПермь Классик мульти цвет - красный, зеленый, желтый, голубой 15М в комплекте с гирляндой-макушкой Роза ветров 1.5М
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 32780
    В корзину
    Прожектор BASIC III NEW 30ВТ 6500К 230В 2300ЛМ IP65 Myled
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    Не указана
    В корзину
    Прожектор светодиодный ADJ PAR Z100 3k LED 100ВТ 491х272х273ММ серебро 1226100346
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 69078
    В корзину
    Прожектор светодиодный SP4812-38-G
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 24000
    В корзину
    Прожектор светодиодный Горизонт-840 890ВТ 5000К 220В IP67 УХЛ1 ООО "Аксиома Электрика" Россия
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 94800
    В корзину
    Прожектор светодиодный СД-55-26 55ВТ 220В 2400ЛМ IP65
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    Не указана
    В корзину
    Светофильтр защитный Carl Zeiss T* UV 67ММ для фотообъектива стекло/алюминий
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 6610
    В корзину
    Прожектор светодиодный Viled Модуль Прожектор 480ВТ 4000К 170-264В 55200ЛМ IP67 УХЛ1 30ГРАД 835х540х460ММ
    Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
    от 71424
    В корзину
    Позвонить