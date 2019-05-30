Услуга по замене приводов ворот в АЦГ-1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуга по замене приводов ворот в АЦГ-1- Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие