Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие / Услуга по замене приводов ворот в АЦГ-1
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Услуга по замене приводов ворот в АЦГ-1

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуга по замене приводов ворот в АЦГ-1- Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
    3
    Услуга по замене приводов ворот в АЦГ-1

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЛИГА ВОРОТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих отделочных и завершающих работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Выполнение работ по облицовке откосов и подоконников из плит ПВХ 3 окна
    Работы отделочные декоративные
    Не указана
    В корзину
    Выполнение работ по установке уголка из ПВХ 30х30ММ
    Работы отделочные декоративные
    Не указана
    В корзину
    Выполнение работ по заделке выбоин в полах цементных площадью до 0.25М2
    Работы отделочные декоративные
    Не указана
    В корзину
    Выполнение работ по монтажу перегородок звукоизоляционных из алюминиевых сплавов
    Работы отделочные декоративные
    Не указана
    В корзину
    Выполнение работ по монтажу плинтуса
    Работы отделочные декоративные
    от 165,2
    В корзину
    Выполнение работ по снятию ковролина
    Работы отделочные декоративные
    от 177
    В корзину
    Выполнение работ снятью обоев
    Работы отделочные декоративные
    Не указана
    В корзину
    Выполнение работ по устройству плинтусов на винтах самонарезающих из ПВХ
    Работы отделочные декоративные
    от 117,37
    В корзину
    Выполнение работ по устройству покрытий из досок ламинированных замковым способом (31 класс износостойкости, толщина 7ММ)
    Работы отделочные декоративные
    Не указана
    В корзину
    Выполнение работ по разборке покрытий полов из керамических плиток
    Работы отделочные декоративные
    от 349,42
    В корзину
    Выполнение работ Смена ламп: накаливания
    Работы отделочные декоративные
    Не указана
    В корзину
    Устройство покрытий полов из досок ламинированных замковым способом-ламинат TARKETT Holiday 832 (Дуб солнечный)
    Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Позвонить