Выполнение работ по облицовке откосов и подоконников из плит ПВХ 3 окна
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по установке уголка из ПВХ 30х30ММ
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по заделке выбоин в полах цементных площадью до 0.25М2
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по монтажу перегородок звукоизоляционных из алюминиевых сплавов
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по монтажу плинтуса
Работы отделочные декоративные
от 165,2₽
Выполнение работ по снятию ковролина
Работы отделочные декоративные
от 177₽
Выполнение работ снятью обоев
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по устройству плинтусов на винтах самонарезающих из ПВХ
Работы отделочные декоративные
от 117,37₽
Выполнение работ по устройству покрытий из досок ламинированных замковым способом (31 класс износостойкости, толщина 7ММ)
Работы отделочные декоративные
Не указана
Выполнение работ по разборке покрытий полов из керамических плиток
Работы отделочные декоративные
от 349,42₽
Выполнение работ Смена ламп: накаливания
Работы отделочные декоративные
Не указана
Устройство покрытий полов из досок ламинированных замковым способом-ламинат TARKETT Holiday 832 (Дуб солнечный)
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана