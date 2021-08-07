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    Главная / Торговый портал / Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки / Транспортные услуги легкового автомобиля Mercedes-Benz Viano 8 8Ч
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Транспортные услуги легкового автомобиля Mercedes-Benz Viano 8 8Ч

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Транспортные услуги легкового автомобиля Mercedes-Benz Viano 8 8Ч- Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
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    Транспортные услуги легкового автомобиля Mercedes-Benz Viano 8 8Ч

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    Цена
    от 1309,8
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "Газпром добыча Астрахань"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1110
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1309,8
      Спецификация
      Аренда городских и междугородных автобусов с водителем
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1309,8c НДС

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