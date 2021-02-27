Цена без НДС, руб.
1933,86
Спецификация
Производство бумаги
Характеристики
Торговая марка: MEGA Engineer Bright white
Внутренний диаметр втулки: 76 мм
Формат: А1+
Рулонов в коробке: 1 шт.
Плотность бумаги: 80 г/кв.м
Ширина роля (мм): 620 мм
Белизна: 169 %
Рулон: Да
Схема вложения: 1
Страна происхождения: Россия
Длина намотки, м: 150
Внутренний диаметр втулки (дюйм): 3
Покрытие бумаги: Нет
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край