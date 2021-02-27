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    Главная / Торговый портал / Бумага газетная в рулонах или листах / Бумага для инженерных систем MEGA Engineer Bright white 369036 620ММх150М 80г/м2 белизна 169% CIE, диаметр втулки 76 мм
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для инженерных систем MEGA Engineer Bright white 369036 620ММх150М 80г/м2 белизна 169% CIE, диаметр втулки 76 мм

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для инженерных систем MEGA Engineer Bright white 369036 620ММх150М 80г/м2 белизна 169% CIE, диаметр втулки 76 мм- Бумага газетная в рулонах или листах
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    Бумага для инженерных систем MEGA Engineer Bright white 369036 620ММх150М 80г/м2 белизна 169% CIE, диаметр втулки 76 мм

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 2320,64
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    Единица измерения:
    РУЛ
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1933,86
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2320,64
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Торговая марка: MEGA Engineer Bright white Внутренний диаметр втулки: 76 мм Формат: А1+ Рулонов в коробке: 1 шт. Плотность бумаги: 80 г/кв.м Ширина роля (мм): 620 мм Белизна: 169 % Рулон: Да Схема вложения: 1 Страна происхождения: Россия Длина намотки, м: 150 Внутренний диаметр втулки (дюйм): 3 Покрытие бумаги: Нет
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      2320,64c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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