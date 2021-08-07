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    Главная / Торговый портал / Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем / Услуги транспортные автобуса ГОЛАЗ 48 мест 8Ч
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Услуги транспортные автобуса ГОЛАЗ 48 мест 8Ч

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Услуги транспортные автобуса ГОЛАЗ 48 мест 8Ч- Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем
    20
    Услуги транспортные автобуса ГОЛАЗ 48 мест 8Ч

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    Цена
    от 1722,8
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "Газпром добыча Астрахань"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1460
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1722,8
      Спецификация
      Аренда городских и междугородных автобусов с водителем
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1722,8c НДС

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