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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Тройник П 159x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тройник П 159x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тройник П 159x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    16
    Тройник П 159x6-09Г2С ГОСТ 17376-2001

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    Цена
    от 1462,2
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    Поставщики
    • ООО "МАШИНС55"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8190
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9828
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Тройник ТШ 159х6-09Г2С ГОСТ 17376-01
      Минимальная партия
      6000
      Регионы поставки
      Подробнее
      9828c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8160
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8160c НДС
    • ООО "ЭКОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5950
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7140
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7140c НДС
    • ООО "ЭКОТЕРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5010
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6012
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6012c НДС
    • ООО "ФСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4880
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5856
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5856c НДС
    • ЗАО "ЗАВОД СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4705
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5646
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      5646c НДС
    • ЗАО "ЗАВОД СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4705
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5646
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      5646c НДС
    • ООО ТД "БЕЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5400
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5400c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4075
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4890
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4890c НДС
    • ООО "ЦТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4025
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4830
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4830c НДС
    • ООО ПТК "ТЕХНОКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3825
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4590
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4590c НДС
    • ООО "ПК-РУСНЕФТЕХИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3825
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4590
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4590c НДС
    • ООО "ТД "ФЕНИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3720
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4464
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4464c НДС
    • ООО "АРМАДА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3359
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4030,8
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4030,8c НДС
    • ООО ТД "МЕТАЛЛУРГ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3312
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3974,4
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3974,4c НДС
    • ООО "ТПК "ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3229
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3874,8
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      3874,8c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3480
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3480c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3300
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ГОСТ 17376-2001
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      3300c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2402,4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2882,88
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2882,88c НДС
    • ООО "НГД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2760
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2760c НДС
    • ООО "ГАЗЭНЕРГОСТРОЙХОЛДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2160
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2592
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      ГОСТ 17376-2001
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      2592c НДС
    • ООО "УРАЛГАЗИНВЕСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1940
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2328
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2328c НДС
    • ООО ТК "АФИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1689,30
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2027,16
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Тройник П159х6,0 ст09г2с ГОСТ 17376-01
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2027,16c НДС
    • ООО ТПК "ВЕРШИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1218,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1462,2
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1462,2c НДС
    • ООО "АНРИЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ПК "ХИММКОМПЛЕКТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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      Спецификация
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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      Характеристики
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      Регионы поставки
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      Спецификация
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      Характеристики
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      Спецификация
      Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
      Характеристики
      Минимальная партия
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