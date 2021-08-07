Транспортные услуги легкового автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 7 8Ч Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки от 1427,8 ₽ В корзину

Транспортные услуги автомобильного грузового специализированного транспорта вахтовый автомобиль повышенной проходимости не менее 22 посадочных мест Доставка вахтового персонала 10 человек по маршруту Ж/Д вокзал п. Ноглики - п. Вал - Ж/Д вокзал п. Ноглики Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки от 48000 ₽ В корзину

Транспортные услуги автомобильного грузового специализированного транспорта вахтовый автомобиль повышенной проходимости не менее 22 посадочных мест Доставка вахтового персонала 12 человек по маршруту Ж/Д вокзал п. Ноглики - ВЖК промбазы БТК ГКМ Киринского ГКМ - Ж/Д вокзал п. Ноглики Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки от 54000 ₽ В корзину

Транспортные услуги легкового автомобиля Volkswagen передвижная лаборатория 8Ч Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки от 1180 ₽ В корзину

Транспортные услуги легкового автомобиля Volkswagen Sharan 7 8Ч Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки от 1062 ₽ В корзину

Транспортные услуги легкового автомобиля Volkswagen Polo перевозка пассажиров 5 3Ч Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки от 840 ₽ В корзину

Транспортные услуги легкового автомобиля Volkswagen Multivan 7 8Ч Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки от 1239 ₽ В корзину

Транспортные услуги легкового автомобиля Mercedes-Benz Viano 8 8Ч Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки от 1309,8 ₽ В корзину

Транспортные услуги легкового автомобиля легковой 3...14 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки от 80 ₽ В корзину

Транспортные услуги легкового автомобиля УАЗ 39629 специальный 8Ч Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки от 1003 ₽ В корзину

Транспортные услуги легкового автомобиля Mercedes-Benz Е200 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки Не указана В корзину